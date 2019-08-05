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Tekirdağ'da dev operasyon: 4 milyon 840 bin TL vergi kaçakçılığı önlendi

Tekirdağ'da dev operasyon: 4 milyon 840 bin TL vergi kaçakçılığı önlendi
Tekirdağ'da dev operasyon: 4 milyon 840 bin TL vergi kaçakçılığı önlendi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 119 personelle düzenlenen "Müşterek Türkiye Kaçak Alkol" uygulaması kapsamında 4 milyon 840 bin 832 TL vergi kaçakçılığına engel olundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 119 jandarma personeli ile 11 ilçede eş zamanlı 15 ayrı noktada icra edilen "Müşterek Türkiye Kaçak Alkol" uygulaması kapsamında büfe, depo ve imalathanelere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kaçak olarak imal ve temin edilerek piyasaya sürülmeye hazır halde 1.5 litrelik 9 bin 1 litrelik 6 bin 500 şişe toplam 20 bin litre kaçak şarap ve 261 bin adet piyasadan toplatılmış mükerrer kapişon, 80 litre rakı, 108 litre viski, 2 litre votka ile 1 litre etil alkol ele geçirildi. 

Olayla ilgili olarak 4 milyon 840 bin 832 TL vergi kaçağına engel olunurken olayla ilgili C.K.,Ü.M.B ile C.G isimli şüpheliler gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Halil Dağ

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