Tekirdağ'da diyaliz hastası seçmen sedye ile oy kullandı

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde sandıklara gitmeye devam ediyor.

Çerkezköy ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Yüksel Eceli, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastası olarak tedavi görürken, ambulans eşliğinde sedye ile gelerek, Fevzipaşa İlkokulu 1092 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Sedye ile oyunu kullanan ve imzasını atan Eceli, yine ambulansla tedavi gördüğü hastaneye geri götürüldü. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Eceli, "Herkes oyunu kullansın. Hayatın güzelliği bu arkadaşlar, yatakta da olsak oyumuzu kullanıyoruz" diyerek, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Hüseyin Gökçeli

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