Tekirdağ'da evde kenevir yetiştiriciliğine eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimce Tekirdağ'ın 4 ilçesinde evde kenevir yetiştirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Çorlu, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy İlçesinde hedef 11 şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 5 şahsın ikametinden 2 adet hint keneviri bitki yetiştirme dolabı, 113,8 gram kubar esrar, 37 kök halinde hint keneviri bitkisi, 10 gram kenevir bitki tohumu, 2 adet sarma kağıdı, 2 bin 250 litre sıvı gübre, 2 kilogram katı gübre, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 17 adet av tüfek fişeği, 5 bin suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulunarak el konuldu.

Aramalarda, 6 şahıs ve ikametlerinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Konuyla ilgili Süleymanpaşa'da 2 kişi, Çorlu'da 2 kişi ve Şarköy'de 1 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Halil Dağ