Tekirdağ'da fabrikada kimyasal patlama!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale sonrası biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, daha önce de yanarak yok olmuş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, 5 yıl önce yanarak kül olmuş.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında ürün testi sırasında kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık sevk edilerek durumu ağır 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 yıl önce yanarak kül olmuş

Söz konusu kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikanın 2017 Temmuz Ayında çıkan yangında tamamen yanarak kül olmuştu. O zaman çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye aracı müdahale etmişti. Tüm çabalara rağmen boya fabrikasından eser kalmamıştı.

Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada patronda yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kimyasal patlamada yaralananlardan bir kişinin firma patronu olduğu öğrenilirken, patlamanın sebebinin ürün testi yapılırken döktükleri malzemenin parlaması sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık edilirken, patlamanın etkisiyle yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilmişti.

Test sırasında patlamış

Ayrıca patlamanın sebebinin ürün testi yapılırken döktükleri malzemenin parlaması sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Patlamada ağır yaralanan 3 kişiden birinin firma patronu Ömer Asım Eralp, Üretim Müdürü Mustafa Remzi Emanet ve Operatör Veli Gümüş olduğu öğrenildi.

Kimyasal patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu.

Patlamada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu iddia ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleyi yapılarak hastaneye sevkleri sağlandı.

Olay yerinde oluşan patlama sonrasında çıkan yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Kapaklı İlçesi Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'de patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de patlamaya ilişkin inceleme ve araştırma başlattı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olduğu bildirilen yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin fabrika önünde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 13.00 sıralarında bir patlama haberi geldi. Hemen olay yerine geldik. Aldığımız bilgiye göre bir kimyasal patlama gerçekleşmiş. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Birazdan yaralıların durumu hakkında bilgi alacağız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Patlama kontrol altına alınmış durumunda.