Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 59 S 0069 plakalı fabrika servis minibüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı. Devrilen minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de gelerek tedbiren hazır bekledi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 8 yaralıdan 5'i Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Müberra Çelebi