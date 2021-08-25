Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan 59 EG 866 plakalı halk otobüsü önceki gün arızası nedeniyle servise bırakıldı. Aracı test etmek için sanayi sitesi içerisinde sürüşe çıkan görevlinin idaresindeki araç ilk bilgilere göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs park halindeki bir dorseye çarparak durdu. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.