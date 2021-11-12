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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza, Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında meydana geldi. Saray'dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Onur Ç. (19) idaresindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil, Çukuryurt kavşağında Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden İbrahim D. idaresindeki 34 GL 6207 plakalı kamyonla çarpıştı. Feci kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yağmur Toprak (17) ve Esile A. (16) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkların otomobilden çıkarılan yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Yağmur Toprak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray

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