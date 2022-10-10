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Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ise paramparça oldu.

Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Saray ilçesi Kırklareli yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Vize istikametine seyreden 59 TU 107 plakalı Broadway marka otomobil, Kavacık Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar araçların içinde sıkışırken, can pazarı yaşandı.

Fatih Kıray

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