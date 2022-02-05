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Tekirdağ'da feci kaza: Baba oğul ağır yaralandı

Tekirdağ'da feci kaza: Baba oğul ağır yaralandı
Tekirdağ'da feci kaza: Baba oğul ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde baba ile oğlu ağır yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza: Baba oğul ağır yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Çorlu - Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik istikametine seyreden Cihangir Ö. idaresindeki 34 UY 5224 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yalçın Ç. yönetimindeki 17 FH 993 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Cihangir Ö. ve yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Ç.Ö. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralıların tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından incelemeler devam ediyor.

Hüseyin Tayyar
 

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