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Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Kaza, Saray ilçesi Kırklareli yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Vize istikametine seyreden 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobil Kavacık Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralılar otomobillerde sıkışırken, tam bir can pazarı yaşandı. Saray ve çevre ilçelerden gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarttı. 2'si ağır, 3'ü çocuk 9 yaralı Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Ergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Hüseyin U., Feridun U., Hüseyin M., Birgül Ç., Hüseyin Ç., Ahmet Ç., Canan Ç., Ahmet Ç.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fatih Kıray - Hüseyin Gökçeli

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