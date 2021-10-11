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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’da fuhuş operasyonu gerçekleştiren emniyet ekipleri, 2’si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Bahçelievler Mahallesi'nde bir adresi takip eden polis ekipleri, özellikle akşam saatlerinde bahse konu ikamette fuhuş yapıldığını tespit etti. Savcılık kararı ile eve operasyon gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınan A.S. isimli Türkmenistan uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Öte yandan D.K. adlı kadın zanlı ve A.A. isimli şahsın işlemleri devam ediyor.

Furkan Bolat
 

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