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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın onlarca itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü - Tıkla İzle

Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı alanda başlayan arından üretim bölümüne de sirayet eden ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlara neden olan yangın Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı itfaiye ekipleri ile belediyelere ait su tankerlerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alındı ardından da söndürüldü.

Yangının ardından fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Serdar Şahin
 

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