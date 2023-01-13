Tekirdağ'da gölet kuruma noktasına geldi

Ülke genelinde yağışların az olması sonucu kuraklık bu sefer de kötü yüzünü Tekirdağ'da gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bıyıkali Göleti de kuraklıktan kendine düşen payı aldı. Kurumayla beraber göletin suyunu ölçen direkler de açıkta kaldı. Havadan görüntülenen gölette suyun çekildiği alanlarda çimlerin yeşermeye başladığı gözlenirken, çok az suyun bulunduğu alanlarda da adacıklar oluşmaya başladı.

Her hafta yarım metre iniyordu

Artık metrelerce aşağıdan balık tutmaya çalıştıklarını dile getiren Olta Balıkçısı Mehmet Garip, "Yazda bunun 10 misli su vardı. Şu anda neredeyse su yok gibi bir şey. Yağmur yağmazsa sıfıra çekecek gibime geliyor. Haftada bir kere geliyorduk, her hafta geldiğimizde 50 santim aşağı iniyordu. Haftada 50 santim, 60 santim aşağı iniyorduk. Yağmur faktörü de çok önemli. Şu an yağmurlar da yok" dedi.

"5-6 senedir seviyesi hiç bu kadar düşmedi"

Olta Balıkçısı Şaban Özgür ise yaptığı açıklamada, "Emekli adamız, balık tutmaya geliyoruz. 5-6 senedir bu göletin hiç bu kadar seviyesi düşmedi. Yaz günlerinde her geldiğimizde seviyeyi yarım metre, bir metre aşağı iniyordu. Bu gölde çok balık vardı, hepsi telef oldu" ifadelerine yer verdi.

Halil Dağ

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