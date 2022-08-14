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Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri birinci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşan'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 59 AFF 293 plakalı araç sürücüsü Nurettin B., Malkara Sanayi Sitesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Melek B. ve Fatemeh S.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdi Kuru

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