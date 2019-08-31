Tekirdağ'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, Şarköy yolu üzeri Sağlamtaş rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'den Malkara istikametine seyreden Mensur Özdemir yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyon şoförü yaralanırken, dorseden dökülen kumlar yol kenarında bulunan otomobilin üzerine saçıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

"Yüzümüz gözümüz kum oldu"

Kazayla ilgili konuşan otomobildeki yolcu, “Çeşme kenarında yemeğimizi yedik, arabayla yola çıkarken tır devrilerek üzerimize geldi. Neyse ki ucuz atlattık ama yüzümüz, gözümüz kum oldu” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar



