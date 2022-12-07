İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da halı yıkama tesisinde yangın çıktı

Tekirdağ'da halı yıkama tesisinde yangın çıktı
Tekirdağ'da halı yıkama tesisinde yangın çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki halı yıkama tesisinde çıkan yangına müdahale çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri, kapıdan giremedikleri tesise çatıdan girerek yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Tekirdağ'da halı yıkama tesisinde yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir halı yıkama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisten gelen patlama sesleri üzerine dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tesisin kapısından giremeyince, çatıdaki sacları keserek yangına müdahale çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, yoğun dumana rağmen yangına müdahale etmeye çalışarak, alevlerin diğer yapılara sıçramaması için de çaba sarf ediyor. Polis ekipleri de yangının meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri aldı.

Furkan Bolat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.