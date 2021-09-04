Tekirdağ'da hemzemin geçitte yük treni işçi servisine çarptı: 6 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazada durumu ağır olan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule – Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi'ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü.

Hastaneye sevk edildiler

Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu hurda yığınına dönüşen servis aracından çıkarılıp civardaki hastanelere sevk edildi. Ölü ve yaralıların isimlerinin tespiti için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, işçi servisinin hemzemin geçidin bariyerleri kapalıyken geçmeye çalıştığı belirtildi.

TCDD'den olayla ilgili açıklama

TCDD:"Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır."

