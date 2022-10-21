Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Santral mevkiinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden Tuğçe C. idaresindeki 34 EEN 956 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Ç. idaresindeki 59 FK 907 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Hüseyin C., Atalay Ö. ve Berke S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Hüseyin Tayyar
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