Tekirdağ'da iki ayrı motosiklet kazası: 3 yaralı

İlk kaza, Edirne yolu üzeri Marmaracık Hükümet Konağı mevkiinde meydana geldi. Ulaş yönünden Çorlu istikametine seyreden Ö.T. idaresindeki 46 AAT 326 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ö.T. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden Erdem Öztürk'ün kullandığı 59 AFU 662 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen bir aracın geçişi esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hüseyin Tayyar

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