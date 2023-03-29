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Tekirdağ'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde Çobançeşme, Reşadiye, Rumeli ve Muhittin mahallerinin kesiştiği Cumhuriyet Parkı Işıklar mevkiinde meydana geldi. N.K. (24) idaresindeki 41 N 4426 plakalı otomobil ile R.S. (27) yönetimindeki 22 HT 259 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobillerden biri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına çarptı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile yolcu olarak bulunan S.K. (18), Ç.C.B. (6) ve A.Y. (27) yaralandı. Yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hüseyin Tayyar

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