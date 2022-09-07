Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan beyaz köy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.H. idaresindeki 34 YHT 33 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olup benzinliğe girmek isteyen E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilecek konuma gelen hafif ticari araç, bir süre yandan 2 teker üzerinden ilerleyerek tekrar doğrulup savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Halil Dağ