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Tekirdağ'da işçi otobüsü yandı

Tekirdağ'da işçi otobüsü yandı
Tekirdağ'da işçi otobüsü yandı

Tekirdağ Ergene’de işçileri fabrikaya bırakıp park ettiği otobüste yangın çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Ulaş Mahallesi Motor Yerleri mevkiinde meydana geldi. 45 işçiyi fabrikaya bırakan şoför Sebahattin Epgüler, otobüsü yol kenarına park edip ayrıldı. Birkaç dakika sonra motor kısmı tutuşan otobüste yangın çıktı. Yangını görüp ilk müdahaleyi yapan fabrika çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, otobüsün tamamına sıçramadan yangını önledi. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Hüseyin Tayyar

 

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