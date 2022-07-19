Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele, Çatalca'da bulundu

İstanbul'da yaşayan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte 12 Temmuz günü Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki Çamlıkköy Tabiat Parkı'na gitti. Ailesinin yanından ayrılan Ele, ormanda kayboldu. Ailesinin pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Ele'nin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İstanbul ve Tekirdağ'dan jandarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarına arama kurtarma ekipleri Ele'nin bulunması için seferber oldu. Yaklaşık 400 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında önce Ele'nin cep telefonu, bıçağı ve kıyafetleri bulundu.

Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler Şehmus Ele´yi arama çalışmalarını son günlerde Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bugün Ele'yi Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ olarak buldu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok Şükür. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden bu yana ailesi ile birlikte Tekirdağ Saray ilçesi ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca Valimiz Ali Yerlikaya´nın koordinesinde AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, orman bölge müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Ele isimli şahıs İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu" ifadelerini kullandı.