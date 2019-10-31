İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da kaza: 3 yaralı

Tekirdağ'da kaza: 3 yaralı
Tekirdağ'da kaza: 3 yaralı

Tekirdağ’da bir benzin istasyonu önünde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi girişindeki bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Onursal yönetimindeki 34 BJ 1467 plakalı araç, Çerkezköy'den Kapaklı istikametinde ilerlerken benzin istasyonuna girmek için manevra yaptı. Bu sırada sağ şeritten ilerleyen 59 ABR 806 plakalı araç sahibi Emrah Can, karşısına çıkan otomobili son anda fark ederek güvenlik şeridine doğru manevra yaptı fakat çarpışma kaçınılmaz oldu.

Kazada iki otomobilde de ağır hasar meydana gelirken Tuğba Onursal ve yanındaki Suzan Özbulur ile birlikte, Emrah Can'ın aracında bulunan Ramazan Kemal yaralandı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Furkan Bolat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.