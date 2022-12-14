Tekirdağ'da kaza: 4 yaralı

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi'nde İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. idaresindeki 59 ABG 608 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan Güven Y.'ye ait 22 DK 603 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Veysel Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Müberra Çelebi

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