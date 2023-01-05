Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. idaresindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, Çerkezköy ilçesinden Çorlu ilçesine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye uçtu. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Kazada hayatını kaybeden İrem Çokbilir'in (21) cansız bedeninin morga sevki için bölgeye cenaze aracı çağrıldı. Savcılık incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.