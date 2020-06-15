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Tekirdağ'da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı

Tekirdağ'da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı
Tekirdağ'da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi karşı taraftan birini arabasıyla ezmeye çalıştı.

Tekirdağ’da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı - Tıkla İzle

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan bir sokak üzerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Kavgada bir türlü sakinleşmeyen taraflardan bir kişi otomobil ile karşı taraftan bir kişiyi ezmeye çalıştı. Otomobilin çarptığı kişi savrularak yaralanırken o anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Otomobili kullanan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, savrulup yaralanan şahıs için ise 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Otomobille kaçan şahsı Jandarma ekipleri takip ederek 300 metre ileride yakaladı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili araştırma başlatılırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halil Dağ - Hüseyin Gökçeli

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