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Tekirdağ'da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor

Tekirdağ'da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
Tekirdağ'da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor

Tekirdağ ile Edirne sınırında bulunan Harmanlı Köprüsü sel suları nedeniyle çökerken, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ’ın Malkara ilçelerinin bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapandı.

Tekirdağ'da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor - Foto Galeri

Malkara'nın kuzey yakasında dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sabaha kadar devam etti. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyü ile Malkara'nın Davuteli Mahallesi arasında Uzunköprü ve Edirne yoluna bağlantı sağlayan Harmanlı Köprüsü sel sularına dayamadı. Taşkın nedeniyle akşam saatlerinde yıkılan köprü iki mahalle arasında ulaşımı durdurdu.

İki ilçe kaymakamı da olay yerinde

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan ve Uzunköprü İlçe Jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Menfez döşenecek

Yıkılan köprüyü gören vatandaşlar dehşete düştü. Davuteli Mahallesi Muhtarı İbrahim Hızır, “İki köy arasında ulaşımı sağlayan, Malkara'dan Edirne istikametine bağlantı yolumuz, sel nedeniyle yıkılmıştır. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı” diye konuştu.
Muhtar Hızır, yolun geçici olarak sağlanması için menfez döşeneceğini belirtti.

Hüseyin Tayyar
 

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