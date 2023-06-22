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Tekirdağ'da korkutan yangın: 6 katlı binanın çatısı yandı

Tekirdağ'da korkutan yangın: 6 katlı binanın çatısı yandı
Tekirdağ'da korkutan yangın: 6 katlı binanın çatısı yandı

Tekirdağ'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Tekirdağ'da korkutan yangın: 6 katlı binanın çatısı yandı - Tıkla İzle

Çerkezköy ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İlçe merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, korku dolu anlar yaşanırken; çatı katında yaşayan bir kadın dumandan etkilendi. Binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında çıktığı düşünülen yangında dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 122 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, geniş çaplı güvenlik önlemleri eşliğinde 1 saatte yangına müdahale ederek yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önledi. Yangından etkilenen 81 yaşındaki S.K.'ye sağlık ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak müdahale edildi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Şaban Kardeş

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