Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada

Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alır almaz olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin balkonundan dışarıya sıçrayan alevlere müdahale etti. Bazı itfaiye ekipleri de yangına içeriden müdahale çalışması başlattı.
Halil Dağ
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