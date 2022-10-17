İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada

Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada
Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da korkutan yangın: İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kamerada - Tıkla İzle

Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alır almaz olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin balkonundan dışarıya sıçrayan alevlere müdahale etti. Bazı itfaiye ekipleri de yangına içeriden müdahale çalışması başlattı.

Halil Dağ

İLGİLİ HABER
Öğrenci servisinde yangın çıktı Öğrenci servisinde yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Adanada alüminyum fabrikasında yangın Adana’da alüminyum fabrikasında yangın
İLGİLİ HABER
5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü 5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü
İLGİLİ HABER
Kadıköyde alevlere teslim olan rezidansta yeniden yangın çıktı Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta yeniden yangın çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.