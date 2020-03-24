Tekirdağ'da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde patlama meydana geldiği şeklinde anons edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri E.D. isimli şahsın kontrolündeki 59 KK 990 plakalı LPG'li araçta gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiğini tespit etti.

Patlamada yaralanan sürücü E.D. ile B.B., olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca park halinde bulunan aracın içindeki şahısların patlama öncesi araçta film izledikleri iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil Dağ