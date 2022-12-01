Tekirdağ'da market çalışanına tokatlı saldırı

Olay, Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette eşinin telefonunun kaybolduğunu iddia eden şahıs, market çalışanından telefonu çevrede aramasını istedi. Market çalışanının, “Müşteri var, müşterilerin ardından hemen ilgilenirim” demesine sinirlenen şahıs, personele tokatla saldırdı. Olayın ardından hastaneye giden market çalışanının, darp raporu alarak konuyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi. Şahsın tokat attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Hüseyin Tayyar





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