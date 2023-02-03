Tekirdağ'da metruk ev alev alev yandı

Olay, akşamüstü saat 19.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 38. Sokak üzerinde metruk bir evde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişilerin kullandığı evde henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yangın başladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 45 dakikalık çalışma sonucu söndürülebildi. Emniyet ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Müberra Çelebi

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