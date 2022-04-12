Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, Hürriyet Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu istikametine seyreden Akın Ö.'nün kullandığı motosiklet, yol ayrımında Metiner Orhan Sokak istikametine sapan halk otobüsüne çarpmamak için yön değiştirerek, karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki akaryakıt tankeriyle kafa kafaya çarpıştı

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Akın Ö. ve arkasında bulunan Numan Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hüseyin Tayyar

