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Tekirdağ'da okul bahçesindeki ağaçlar alev alev yandı

Tekirdağ'da okul bahçesindeki ağaçlar alev alev yandı
Tekirdağ'da okul bahçesindeki ağaçlar alev alev yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir okulun bahçesindeki ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Alevler geceyi gündüze çevirirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Tekirdağ’da okul bahçesindeki ağaçlar alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 22.15 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler büyüyerek adeta geceyi gündüze çevirdi. Gece okuldan yükselen alevleri gören vatandaşlar, panik içerisinde durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yangın bölgesine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Halil Dağ

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