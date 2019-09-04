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Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın

Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın
Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye onlarca söndürme aracı sevk edildi.

Yangın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi deniz kesiminde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçların bulunduğu alanda dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirerek kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın birçok alanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Ormanlık alandan boş alana sıçradı

Durmak nedir bilmeyen yangın geniş alana yayılınca TESKİ tankerleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerde yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca yangının bölgede bulunan Vali konağı ve bazı evlere sıçramaması için ekipler canla başla çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemleri aldı.
Yangında 100 dönümlük ormanlık ve boş alan kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

Halil Dağ

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