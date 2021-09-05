Tekirdağ'da otluk ve ağaçlık yangını

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Gece otluk ve ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bir yandan da yangın bölgesinde bulunan bir vatandaş, bölgenin kayalık olması sebebiyle alevleri kameraya alarak, yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yaptı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların gayreti ile ulaşılması güç yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Halil Dağ



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