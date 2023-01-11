Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Çerkezköy'den Saray istikametine seyreden Eyüp E. idaresinde ki 59 AFA 005 plakalı otomobil, Bağlar rampası mevkiinde sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu hurdaya dönen Tofaş Şahin marka otomobilde sıkışan yaralı sürücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü Eyüp E., olay yerine çağırılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatih Kıray

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