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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 5 yaralı
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Misinli sapağı mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Lüleburgaz istikametine seyreden Ali G. yönetimindeki 34 EMM 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali G., Ömer A., Ömer G., Sıracettin G. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Hüseyin Tayyar

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