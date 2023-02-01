Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu yaya hayatını kaybetti

Kaza, Çorlu - Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden F.B. yönetimindeki 22 RM 211 plakalı otomobil, yaya geçişinin yasak olduğu bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Mohamad Aljasem'e (35) çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan Aljasem ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mohamad Aljasem, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.