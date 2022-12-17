Tekirdağ'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı anlar kamerada

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. SGK kavşağı istikametine seyreden M.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan S.E. (67) isimli vatandaşa çarptı.

Kaza sonrası yaralanan S.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü M.G., “Önümden bir araç hızlı şekilde geçti. Ben de geçerken biraz direksiyonu kırdım ama ucundan hafif kurtaramadık” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar



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