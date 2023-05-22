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Tekirdağ'da özel toplu taşıma aracı kazası: 7 yaralı

Tekirdağ'da özel toplu taşıma aracı kazası: 7 yaralı
Tekirdağ'da özel toplu taşıma aracı kazası: 7 yaralı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 59 M 1531 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma otobüsü ile Y.Y. idaresindeki 59 DF 572 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza alanına gelen polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Halil Dağ

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