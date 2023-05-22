Tekirdağ'da özel toplu taşıma aracı kazası: 7 yaralı

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 59 M 1531 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma otobüsü ile Y.Y. idaresindeki 59 DF 572 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza alanına gelen polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Halil Dağ

İLGİLİ HABER Ünlü otomobil fenomeninin yeni aldığı 14 milyon TL'lik lüks aracı kazaya karıştı

İLGİLİ HABER Kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.