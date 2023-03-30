Tekirdağ'da parfüm fabrikasında büyük yangın!

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi altıncı caddede bulunan Atak Farma Kozmetik Fabrikasında meydana gelen büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri alevleri tamamen kontrol alarak soğutma işlemi başlattı.

Yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

Fabrika yönetimince yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Büyük bir maddi hasarın oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralı olmaması en büyük teselli kaynağımız olmuştur. Yangının ilk anından itibaren çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm ekiplere teşekkür ederiz. Tüm iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" denildi.

Parfüm deposunda çıkan dev yangında can kaybı yok

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan parfüm deposunda çıkan yangına müdahale çalışması sürerken, bir yandan da terfi istasyonlarından hortumlarla su takviyesi yaparak yangına müdahale edildi. Ayrıca şu ana kadar yangında herhangi bir can kaybının olmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Dev yangın ilçenin her yerinden göründü: Sahura kalkanlar alev topuyla uyandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah saat 02.03 sıralarında parfüm deposunda meydana gelen büyük çaplı yangın ilçenin her köşesinden görüldü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ilçede yaşayan vatandaşlar, sahura alev topuyla uyandı.

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