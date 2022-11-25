İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı

Tekirdağ'da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı
Tekirdağ'da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı

Tekirdağ’da sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yoldan geçen 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu. Aile, köpek sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ’da pitbull dehşeti: 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta meydana geldi. Sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yaya halindeki Sercan Baran Çılgın'a (10) saldırdı. Bir anda kabus yaşayan çocuk, kendisini savunmaya çalışsa da yaralanmaktan kurtulamadı

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan Çılgın, çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

“Canımı acıttı”

Olay anını anlatan Sercan Baran, “Toptancıya bakmak için yoldan geçerken köpeği fark etmedim. Benim koştuğumu gördü diye sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Üstüme doğru atladı ve kalçamı tuttu. Ne kadar kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da olmadı. Bacağımdan ısırdı ve canımı acıttı” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar

İLGİLİ HABER
Kuduz köpeğin ısırdığı çocuğun köyünde başıboş köpekler korku saçıyor Kuduz köpeğin ısırdığı çocuğun köyünde başıboş köpekler korku saçıyor
İLGİLİ HABER
Bursada başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.