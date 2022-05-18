Tekirdağ'da ruhsatsız silaha şafak operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymapaşa ilçesinin Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona dron ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 63 adet tüfek kartuşu, 175 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Halil Dağ



İLGİLİ HABER Manisa'da kaçak sigara operasyonu