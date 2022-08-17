Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şehirde kurulan ilçe pazarıyla aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar ve pazaryeri esnafı zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise pazaryeri esnafının kurduğu branda ve şemsiyelerin altlarında bekledi. Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise yağmurun durmasının ardından alışverişlerine devam ettiler.

Tunay Özdemir