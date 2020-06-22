Tekirdağ'da sağanakta araçlar suya gömüldü

Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar kapalı yerlere akın etti. Yağmur sularının biriktiği D-110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. İstanbul'dan Çanakkale'ye giden araçlar, göle dönen yolun kapanması nedeniyle ters istikametten geri döndü. Bölgeye giden Malkara İlçe Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye geziyor.Öte yandan Malkara Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Hüseyin Tayyar

