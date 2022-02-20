Tekirdağ'da sahiller doldu taştı

Sert geçen kışın son günlerinde ilk cemre havaya düşerken, Tekirdağ'da havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar Süleymanpaşa ilçe sahil şeridine akın etti. Kış ayı boyunca sakin günler geçiren Süleymanpaşa sahilinde hareketli günler başlamış oldu. Vatandaşlardan kimisi deniz kenarındaki kafelerde çay içerken, kimi çocuklarıyla parklarda zaman geçirdi, kimi de yürüyüş yaptı. Sahilde zaman zaman adım atacak yer kalmadı.

Sahilde gezen vatandaşlardan Tunay Özdemir, “Evet bugün cemre düştü. Baharın artık ilk günlerine girmek üzereyiz ve sayılı günler kaldı. Gördüğünüz gibi arkamda da vatandaşlar bu güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi bende artık havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ince giyinmeye başladım. Baharın kendisiyle birlikte umuyorum ki güzel günleri de getirecektir. Korona virüs pandemisini atlatıp, ülkemiz ve tüm dünya olarak güzel günlere kavuşacağız. Evet sahilde de kalabalık arttı. Vatandaşlarımız dışarıda geziyorlar. Çocuklarını gezdiriyorlar, hayvanlarını gezdiriyorlar. Kış aylarında malum havaların soğuk olmasından dolayı dışarı çıkamıyorduk, sahile inemiyorduk. İnsanlar dışarıdalar, çay içiyorlar, çocuklar istedikleri gibi parklarda gezebiliyorlar. Bu gayet güzel ve mutluluk verici” dedi.

Halil Dağ