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Tekirdağ'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tekirdağ'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tekirdağ’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Tıkla İzle

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce bir büfeden aldıkları sahte alkolü tükettikleri iddia edilen 19 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi gören 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede bulunan 5'i entübe olmak üzere 13 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükseldi

Sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükseldi. Şu ana kadar hastaneye başvuran 22 kişiden 6'sı hayatını kaybederken, 16'sının ise tedavisi sürüyor.

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