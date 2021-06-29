Tekirdağ'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 gün önce başlayan sahte içki faciasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Çorlu'da evinde ölü bulunan birisinin olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese giden ekipler, şahsın yerde yatar vaziyette olduğunu gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince şahsın bulunduğu yerde yapılan incelemelerde, operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilerden olduğu değerlendirilen tüketilmiş vaziyette sahte içki şişesi ele geçirildi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

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4 kişi taburcu oldu

Hastaneye başvuranların sayısı 22'den 26'ya çıkarken, 7 kişi ise hayatını kaybetti. Ayrıca tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. İlk günden bu yana hastaneye başvuranların toplam sayısı ise 26 kişi oldu.

İçkilerin Bulgaristan'dan getirildi iddiası

Hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şu ana kadar sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği belirtildi.

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Halil Dağ

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